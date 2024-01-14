Younes Belhanda, Al Shamal ile anlaştı

Daha önce de Katar ekibinden teklif alan Faslı yıldız, Adana Demirspor ile sözleşmesinin fesih süresinde diğer tekliflerle de ilgilenmişti. Younes Belhanda son olarak Katar temsilcisi Al Shamal'ın teklifine "Evet" dedi ve imza için Katar'a gidiyor.

Süper Lig'le 2017 yılında Galatasaray'a transfer olarak tanışan Belhanda, Türkiye'deki 7'nci sezonunu geçiriyor. 165 maça çıkan başarılı futbolcu, 36 gol ve 30 asiste imza koyarak dikkat çekmeyi başardı. 2021-2022 sezonundan bu yana Adana Demirspor forması giyen Belhanda, Akdeniz ekibiyle de 74 maçta 19 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla toplam 20 maça çıkan Belhanda, 3 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Badou Ndiaye ile birlikte takımdan ayrılması beklenen Belhanda'nın Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında yer aldı. (Ajansspor)

