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Giriş Tarihi: 15.1.2024 15:34

Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği'nde başkanlarla vedalaştı

AA
Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği’nde başkanlarla vedalaştı

MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfının toplantısına katıldı. Koca, "Vedalaşmak için geldim. 1,5 yıl beraber çalıştık. Vedalaşmak, helalleşmek istedim. Çünkü teşrik-i mesaimiz oldu. Sağ olsunlar bugün gelmemi istediler, ben de bu vesileyle geldim" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde yer alan Koca, Trendyol Süper Lig takımlarının başkanlarına veda ettikten sonra toplantıdan ayrıldı.

Vakfın merkezinden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca, "Vedalaşmak için geldim. 1,5 yıl beraber çalıştık. Vedalaşmak, helalleşmek istedim. Çünkü teşrik-i mesaimiz oldu. Sağ olsunlar bugün gelmemi istediler, ben de bu vesileyle geldim. Sadece ben konuştum, olayı anlattım. Sağ olsunlar onlar da dikkate aldılar. Futbolda bu saatten sonra inşallah bu olay üzerine bazı hakem kararları ve futbolun marka değeri için düzelme vesilesi olur. Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"YARGI SÜRECİM DEVAM EDİYOR"
Faruk Koca, "Yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuna ise, "Benim yargı sürecim devam ediyor. Bir değerlendirme yapacağım, futbolla ve bu olaylarla ilgili ama bugün değil" yanıtını verdi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Koca'nın ayrılışı sırasında dışarıya çıktı ve Koca'yı uğurladı.

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Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği'nde başkanlarla vedalaştı
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