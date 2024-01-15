Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dursun Özbek'ten 30 milyon TL'lik kasa kolaylığı!
Giriş Tarihi: 15.1.2024 07:56 Son Güncelleme: 15.1.2024 08:00

Dursun Özbek'ten 30 milyon TL'lik kasa kolaylığı!

Dursun Özbek’ten 30 milyon TL’lik kasa kolaylığı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 30 milyon TL’lik kasa kolaylığı imkânı sağlayarak oyuncuların ödemelerini yaptı. Florya'da huzuru sağlayan Dursun Özbek, teknik heyet ve futbolculara güvendiğini Galatasaray Adası'nda yemek organize ederek gösterdi. Özbek ve kurmayları, şampiyonluk yolunun kenetlenmeden geçtiğini düşünerek hareket etme kararı aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının geçmişe dönük alacağı kalmadığını son basın toplantısında açıklamıştı. Özbek'in bu sorunu, elini cebine atarak çözdüğü ortaya çıktı.

KOMBİNELERDEN GELEN SICAK PARAYLA ÖDEMELER YAPILDI

30 milyon TL'ye yakın kasa kolaylığında bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yenilenen kombinelerden gelen sıcak parayla futbolculara ödeme yaptı. UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı, tüm takıma imzalatıldı ve sorun kalmadı.

Florya'da huzuru sağlayan Dursun Özbek, teknik heyet ve futbolculara güvendiğini Galatasaray Adası'nda yemek organize ederek gösterdi. Özbek ve kurmayları, şampiyonluk yolunun kenetlenmeden geçtiğini düşünerek hareket etme kararı aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı! Gol sevinci ile katil İsrail'in propagandası yapmıştı
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine peş peşe hava harekatları: 24 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
İnsan tanımanın 6 temel yolu
Çin'den bağımsız Filistin devleti mesajı: 1967 sınırlarına vurgu yaptılar
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika haberleri: Fenerbahçe zorlansa da kazandı! Lider Kanarya, deplasmanda Gaziantep’i tek golle yıktı…
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni harekat: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dursun Özbek'ten 30 milyon TL'lik kasa kolaylığı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA