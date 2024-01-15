Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rade Krunic: “Fenerbahçe’nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim”
Giriş Tarihi: 15.1.2024 15:41

Rade Krunic: “Fenerbahçe’nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim”

Rade Krunic: “Fenerbahçe’nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim”

Fenerbahçe’nin yeni transferi Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic, "Fenerbahçe’nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Sabırsızlıkla bu anı bekledim" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bosnalı futbolcu Rade Krunic, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Dün tesisteydim ve antrenman yaptım. Her şey yolunda. Bugün de takımla ilk antrenmanımı yapmış olacağım. Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe'ye bir an evvel gelmek istedim. O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE KATILABİLMEK ADINA SABIRSIZLIKLA BU ANI BEKLEDİM"

Taraftarlara minnettar olduğunu aktaran Krunic, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi istediler, çok fazla istediler. Ben de aynı şekilde Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk. Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe'ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı! Gol sevinci ile katil İsrail'in propagandası yapmıştı
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Sultanbeyli'de fabrikada yangın: 3 işçi öldü!
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine peş peşe hava harekatları: 24 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz!
PKK saldırılarının mesajı ne?
CHP ile ne konuştular? DEM itiraf etti: Asıl gündem Öcalan...
Beşiktaş'tan ALG Spor'un oyuncusu Patricia Seteco hakkında şok iddia! "Erkeği kadın diye oynattılar"
Başımız sağ olsun
MİT'ten Metina'ya nokta operasyonu: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Rade Krunic: “Fenerbahçe’nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA