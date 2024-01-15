Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Galatasaray evinde Kayserispor’u ağırlıyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 15.1.2024 18:54 Son Güncelleme: 15.1.2024 18:58

Son dakika haberleri: Galatasaray evinde Kayserispor’u ağırlıyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Galatasaray evinde Kayserispor’u ağırlıyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig’de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 20. haftanın son maçında Galatasaray, sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak zorlu mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlıyor. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Ndombele, Tete, Zaha, Mertens, Halil.

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Ali, Eray, Aylton, Ramazan, Bahoken

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Dizindeki ağrı nedeniyle son EMS Yapı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Sacha Boey'un durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı! Gol sevinci ile katil İsrail'in propagandası yapmıştı
Son dakika: Tarih belli oldu! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP ile ne konuştular? DEM itiraf etti: Asıl gündem Öcalan...
Son dakika: Sultanbeyli'de fabrikada yangın: 3 işçi öldü!
PKK saldırılarının mesajı ne?
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine peş peşe hava harekatları: 24 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz!
Beşiktaş'tan ALG Spor'un oyuncusu Patricia Seteco hakkında şok iddia! "Erkeği kadın diye oynattılar"
Başımız sağ olsun
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Galatasaray evinde Kayserispor’u ağırlıyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA