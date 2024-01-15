Son dakika haberleri: Galatasaray evinde Kayserispor’u ağırlıyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlıyor. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Ndombele, Tete, Zaha, Mertens, Halil.
KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Ali, Eray, Aylton, Ramazan, Bahoken
Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.
Dizindeki ağrı nedeniyle son EMS Yapı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Sacha Boey'un durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.
Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.