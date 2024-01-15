Süper Kupa Madrid’in

İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan final maçındaMilli futbolcumuz Arda Güler'in yedek başladığı ve kulübede tamamladığı karşılaşmada Ancelotti'nin takımına galibiyeti getiren gollerinRodrygo da skoru dörtleyen isim oldu. Barcelona ise tek sayısını Lewandowski ile buldu. Süper Kupa'yı Barcelona 14 kezle en çok kazanan kulüp olmaya devam ederken, aradaki farkı kapatan Real Madrid ise 13. defa bu kupayı kaldırdı.