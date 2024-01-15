Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Kupa Madrid’in
Giriş Tarihi: 15.1.2024

Süper Kupa Madrid’in

Süper Kupa Madrid’in
İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan final maçında Real Madrid, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek zafere ulaştı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in yedek başladığı ve kulübede tamamladığı karşılaşmada Ancelotti'nin takımına galibiyeti getiren gollerin üçü Vinicius Junior'dan geldi. Rodrygo da skoru dörtleyen isim oldu. Barcelona ise tek sayısını Lewandowski ile buldu. Süper Kupa'yı Barcelona 14 kezle en çok kazanan kulüp olmaya devam ederken, aradaki farkı kapatan Real Madrid ise 13. defa bu kupayı kaldırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı! Gol sevinci ile katil İsrail'in propagandası yapmıştı
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine peş peşe hava harekatları: 24 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
İnsan tanımanın 6 temel yolu
Çin'den bağımsız Filistin devleti mesajı: 1967 sınırlarına vurgu yaptılar
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika haberleri: Fenerbahçe zorlansa da kazandı! Lider Kanarya, deplasmanda Gaziantep’i tek golle yıktı…
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni harekat: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Kupa Madrid’in
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA