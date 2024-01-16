‘Cinsiyet tahlili yapmak alçaklıktır!’‘

BEŞİKTAŞ Kadın Futbol Takımı'nın ALG Spor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı yönetici Fırat Fidan, Gaziantep ekibinin galibiyet golünü atan'nun erkek olduğunu iddia etmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamanın ardından ALG Spor Kulübü, olayın asılsız olduğunu ve bununla ilgili hukuki olarak haklarını arayacaklarını belirtti. Kulüp yaptığı açıklamada "32 yaşındaki Patricia Seteco'nunifadesini kullandı.