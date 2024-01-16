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Giriş Tarihi: 16.1.2024

‘Cinsiyet tahlili yapmak alçaklıktır!’‘

‘Cinsiyet tahlili yapmak alçaklıktır!’‘
BEŞİKTAŞ Kadın Futbol Takımı'nın ALG Spor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı yönetici Fırat Fidan, Gaziantep ekibinin galibiyet golünü atan Patricia Seteco'nun erkek olduğunu iddia etmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamanın ardından ALG Spor Kulübü, olayın asılsız olduğunu ve bununla ilgili hukuki olarak haklarını arayacaklarını belirtti. Kulüp yaptığı açıklamada "32 yaşındaki Patricia Seteco'nun TFF lisansı var. Daha önce de başka takımlarda profesyonel olarak oynadı. Bu iddianın hiçbir bilimsel ya da hukuki dayanağı bulunmadığı gibi, akla ve mantığa aykırı olduğu kamuoyunun takdiridir. Dış görüntüsü ile cinsiyet tahlili yapmak alçaklıktır" ifadesini kullandı.

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‘Cinsiyet tahlili yapmak alçaklıktır!’‘
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