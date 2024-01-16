BEŞİKTAŞ Kadın Futbol Takımı'nın ALG Spor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı yönetici Fırat Fidan, Gaziantep ekibinin galibiyet golünü atan PatriciaSeteco'nun erkek olduğunu iddia etmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamanın ardından ALG Spor Kulübü, olayın asılsız olduğunu ve bununla ilgili hukuki olarak haklarını arayacaklarını belirtti. Kulüp yaptığı açıklamada "32 yaşındaki Patricia Seteco'nun TFF lisansı var. Daha önce debaşka takımlarda profesyonelolarak oynadı. Bu iddianın hiçbirbilimsel ya da hukuki dayanağıbulunmadığı gibi, akla vemantığa aykırı olduğu kamuoyununtakdiridir. Dış görüntüsüile cinsiyet tahlili yapmak alçaklıktır" ifadesini kullandı.