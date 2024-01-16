Hertha Berlin’in 43 yaşındaki başkanı Kay Bernstein hayatını kaybetti

Alman ekibi Hertha BSC, Haziran 2022'den bu yana kulüp başkanlığı görevini sürdüren Kay Bernstein'in benlenmedik şekilde hayatını kaybettiğini duyurdu.

"TÜM KULÜP ŞAŞKINA DÖNDÜ VE DEHŞETE DÜŞTÜ"



Alman kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Hertha BSC, Kay Bernstein'ın kaybının yasını tutuyor. Bugün Hertha BSC, Başkan Kay Bernstein'ın 43 yaşında beklenmedik bir şekilde öldüğü yönündeki korkunç haberi aldı. Tüm kulüp ve çalışanlar şaşkına döndü ve derin bir dehşete düştü.

Hertha ailesi, Kay'in ailesiyle birlikte yas tutuyor ve bu zor dönemde ailesi, arkadaşları ve yoldaşlarıyla birlikte. Bu korkunç olayın ardından ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini talep ediyoruz." ifadelerini yer verildi.

2022'DE KULÜP BAŞKANI SEÇİLMESİ OLAY OLMUŞTU



Bernstein, 2022'de bir taraftar grubu lideri ve stadyuma girmesi yasak konulan bir fanatik taraftar olarak, iki rakibiyle girdiği başkanlık yarışını kazanması büyük ses getirmişti.

TAKIMI LİGDE 7. SIRADA



Hertha BSC, 17. haftası geride kalan Bundesliga 2'de 25 puanla 7. sırada yer alıyordu.