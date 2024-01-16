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Giriş Tarihi: 16.1.2024 13:21

Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi

AA
Roma’da Jose Mourinho dönemi sona erdi

Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Roma Kulübünden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Portekizli teknik direktör ve ekibiyle yolların ayrıldığı ve yeni teknik ekibin kısa süre içerisinde duyurulacağı bildirildi.

Mourinho, 2021-2022 sezonundan itibaren 3 yıllık sözleşme ile Roma'nın teknik direktörü olmuştu. Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ligde 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 29 puan toplayan Roma, 9. sırada bulunuyordu.

Roma, Portekizli teknik direktörün yönetiminde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olurken, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi finalinde, İspanya'nın Sevilla takımına penaltılarda 4-1 kaybetmişti.

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Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi
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