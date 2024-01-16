SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da gözler sağlık ekibinde

Sakatlar ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular nedeniyle kadroda ciddi anlamda rotasyon sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, gözünü kulağını sağlık ekibinden gelecek iyi haberlere çevirdi. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda perşembe günü Manisa FK ile oynayacak bordo-mavililerde Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil, Umut Bozok ve son Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan Enis Destan'ın forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

B PLANI OLARAK ALTYAPIYA DÖNÜLECEK

Bu oyuncuların bir bölümünün sahada olmasını bekleyen tecrübeli çalıştırıcı, sağlık ekibinden sürekli olarak futbolcularının son durumlarıyla ilgili bilgiler alıyor. 5 ismin kritik sınava yetişmemesi durumunda Avcı'nın, altyapıdan çok sayıda oyuncuyu A takıma dahil etmesi bekleniyor. Bu arada Karadeniz ekibi, dün yaptığı antrenmanla kupa hazırlığını sürdürdü.