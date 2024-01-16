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Giriş Tarihi: 16.1.2024 09:54 Son Güncelleme: 16.1.2024 10:17

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da gözler sağlık ekibinde

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da gözler sağlık ekibinde

Trabzonspor, sakatların durumunu yakından takip ediyor. Kadroda rotasyon sıkıntısı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, kupadaki Manisa maçı öncesi Bakasetas, Abdülkadir, Denswil, Umut ve Enis’ten gelecek iyi haberleri bekliyor.

Sakatlar ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular nedeniyle kadroda ciddi anlamda rotasyon sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, gözünü kulağını sağlık ekibinden gelecek iyi haberlere çevirdi. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda perşembe günü Manisa FK ile oynayacak bordo-mavililerde Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil, Umut Bozok ve son Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan Enis Destan'ın forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

B PLANI OLARAK ALTYAPIYA DÖNÜLECEK
Bu oyuncuların bir bölümünün sahada olmasını bekleyen tecrübeli çalıştırıcı, sağlık ekibinden sürekli olarak futbolcularının son durumlarıyla ilgili bilgiler alıyor. 5 ismin kritik sınava yetişmemesi durumunda Avcı'nın, altyapıdan çok sayıda oyuncuyu A takıma dahil etmesi bekleniyor. Bu arada Karadeniz ekibi, dün yaptığı antrenmanla kupa hazırlığını sürdürdü.

ORSIC ŞUBATTA SAHNEDE
Trabzonspor'un sezon başı kampında sakatlanıp çapraz bağları kopan ve ameliyat olan Mislav Orsic'ten beklenen haber geldi. Henüz bordo-mavili formayı giyemeyen Hırvat futbolcu, önceki gün Trabzon'a ulaştı. Artık tedavi sürecine takımla birlikte devam edecek olan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, şubat ayının son bölümünde maç oynayabilecek seviyeye geleceği belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni transfer gözüyle baktığı Orsic, 2.4 milyon Euro bonservis karşılığında Championship ekibi Southampton'dan transfer edilmişti.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da gözler sağlık ekibinde
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