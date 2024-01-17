Andre Onana çılgına döndü! Kaleyi Altay’a kaptırmamak için geç gitmişti ama...

Manchester United'da Andre Onana'nın, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Kamerunlu Milli Takımı'na çağrılmasıyla; sezon başında Manchester United'a transfer olan milli kalecimiz Altay Bayındır'a yeni takımında ilk kez forma giyme şansı doğmuştu.

Ancak Manchester United ile Kamerun Futbol Federasyonu arasında yapılan anlaşmayla Andre Onana'nın milli takım kafilesine geç katılarak hem Premier Lig'de Tottenham maçında hem de Afrika Kupası'nad Gine maçında oynaması planlanmıştı. Onana, Manchester United'ın 14 Ocak Pazar günü sahasında Totenham ile karşılaştığı maçta kırmızı şeytanların kalesini korudu. Kamerunlu file bekçisi bu karşılaşmada kalesinde iki gol görürken mücadele beraberlikle sonuçlandı. 27 yaşındaki file bekçisi Tottenham maçının ardından ise 15 Ocak'ta Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'nda ilk maçı olan Gine karşılaşması için özel jetle Fildişi Sahili'ne uçtu.

5 BİN MİL UÇTU, SİSE TAKILDI

Andre Onana, 14 Ocak Pazar günü Old Trafford'da Manchester United'ın Tottenham'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından ardından akşam geç saatlerde Fildişi Sahili'ne uçmak üzere Liverpool John Lennon Havalimanı'na doğru yola çıktı. Pazartesi günü Yamoussoukro şehrinde oynanacak Gine maçında forma giymek için özel jetle 5 bin mil yol giden Kamerunlu kaleci, yoğun sis nedeniyle varış noktasının 236 kilometre uzağındaki Abidjan şehrine iniş yapmak zorunda kaldı. Yolculuğun geri kalanını kara üzerinden gerçekleştiren Andre Onana, maçın oynanacağı Charles Konan Banny stadyumuna mücadeleye üç saat kala varabildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMAYINCA ÇILDIRDI

Gine karşısında Kamerun kalesini Onan'nın kuzeni olan Fabrice Ondoa korurken, Devis Epassy ve Simon Ngapandouetnbu yedek kaleciler olarak kadroda kendilerine yer buldu. Maça yetişebilmek için birgün önce sahaya çıktıktan sonra zorlu bir yolculukla milli takıma katılan Andre Onana ise maç kadrosuna alınmadı. Kadroya alınmadığını gören Andreo Onana çılgına döndü. 1-1 berabere biten maçta ilk 11 de başlamasa bile kadroda olacağını düşünen 27 yaşındaki eldiven, "Oynamayacaktım ve kadroya da alınmadım o halde nede buraya özel jetle geldim" diyerek öfkesini dile getirdi. Öfkeli file bekçisini Senegalli eski yıldız topçu El Hadji Diouf sakinleştirdi.

ALTAY İLK KEZ FORMA GİYECEK

13 Ocak'ta başlayan Afrika Uluslar Kupası Altay Bayındır için büyük bir fırsat yarattı. 11 Şubat'ta bitecek olan turnuva Kamerun'un daha üst turlara ilerlemesi halinde milli eldiven için daha fazla froma giymesi için büyük bir şans olabilir. Manchesher United'ın, 29 Ocak'ta Newport-Eastleigh eşleşmesinin galibiyle federasyon kupasında oynayacağı karşılaşmada Altay Bayındır'ın ilk kez kaleyi koruması bekleniyor. Henüz kırmızı şeytanlarla hiç maça çıkmayan Bayındır son maçına 13 Ağustos'ta Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Gaziantep FK karşısında çıkmıştı. Bayındır, 23/24 sezonunda Fenerbahçe ile çıktığı 4 resmi maçta 2 gol yedi ve 2 kere de kalesini gole kapattı.