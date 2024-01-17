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Giriş Tarihi: 17.1.2024 11:32

Galatasaray'a Sırp golcü: Luka Jovic

Galatasaray’a Sırp golcü: Luka Jovic

Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nun yetersiz kalması, Icardi'nin de sakatlığı nedeniyle golcü takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Milan'da yedek kaldığı için mutsuz olan Sırp golcü Luka Jovic'in peşine düştü. Aslan devre arası İtalya'ya çıkarma yapacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Milan'da yedek kaldığı için mutsuz olan Sırp golcü Luka Jovic'in peşine düştü. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da hücum hattındaki sıkıntı teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. Şu an milli takımda olan Cedric Bakambu, sarı kırmızılı formayla istenen performansı veremedi ve Okan Buruk'un gözüne giremedi. Buruk'un hücum hattında umut bağladığı diğer bir isim olan Halil Dervişoğlu da beklentilerin gerisinde kaldı ve ortalamayı aşmayan grafiğiyle kadroda kendine yer edinemedi.

Galatasaray'ın Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi'nin sakatlığı da bunun üzerine tuz-biber olunca Okan Buruk'u gol yollarıyla ilgili endişe sardı. Golcü sıkıntısının aşılması için tecrübeli hoca yönetimden devre arasında bir golcü transferi yapılmasını talep etti. Sarı-Kırmızılı ekibin listesine dahil ettiği son aday Adana Demirspor'dan M'baye Niang olmuştu... Adana Demirspor'dan ayrılmak istediği öne sürülen Niang için G.Saray kurmaylarının kısa süre içerisinde Adana ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan, Galatasaray'ın golcü transferi için asıl hedefinin İtalyan devinde forma giyen Sırp santrfor Luka Jovic olduğu ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Milan'da forma şansı bulamayan Jovic takımdan ayrılmak istiyor ve bu durumu menajeriyle de görüşerek kendisine takım bulmasını istedi.

Sırp yıldızın ayrılık düşüncesinde olduğunu öğrenen Galatasaray'ın Luka Jovic'in menajeriyle ilk teması kurduğunu da belirten İtalyan medyası, sarı kırmızılı ekibin 26 yaşındaki Jovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti. İtalyan devinin Jovic'in kiralık gönderilmesine sıcak baktığı ve teknik direktör Stefano Pioli'nin de bu konuyla ilgili onayının alındığı gelen bilgiler arasında. 2023-24 sezonu başında Fiorentina'dan Milan'a bonservis bedeli olmadan imza atan Jovic'in kırmızı siyahlı ekiple olan sözleşmesi 2024 Haziran ayı sonunda bitecek. Transfermarkt'a göre Luka Jovic'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Milan forması ile toplam 16 resmi maça çıkan Jovic, 5 gol attı ve 1 asist yaptı. (Fotomaç)

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Galatasaray'a Sırp golcü: Luka Jovic
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