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Giriş Tarihi: 17.1.2024 13:28

Jose Mourinho, Porto'ya dönebilir

Jose Mourinho, Porto’ya dönebilir

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'daki görevinden ayrılan Jose Mourinho, eski takımı Porto'nun başına geçebilir.

Jose Mourinho yönetiminde bu sezon inişli çıkışı bir performans sergileyen Roma, deneyimli teknik direktörle yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada değişimin gerekli olduğu belirtirtilirken takımın başına Roma'nın efsanelerinden Daniele De Rossi getirildi. 2021-2022 sezonunda Roma'yla 3 yıllık sözleşme imzalayan Mourinho, İtalyan ekibinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanmış ve UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamıştı.

PORTO'YA DÖNEBİLİR
Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından Portekizli çalıştırıcının eski takımı Porto'ya döenebileceği iddia edildi. Daily Express'te yer alan haberde Porto'da yapılacak başkanlık seçimine aday olan Andreas Villas-Boas'ın seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getiribileceği kaydedildi. Porto'da 2002-2004 yılları arasında çalışan Jose Mourinho, Portekiz ekibinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Portekiz Ligi (2), Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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Jose Mourinho, Porto'ya dönebilir
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