Napoli’den Victor Nelsson için 10 milyon Euro

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığı sonrasında yeniden formasına kavuşan ve performansıyla yine beğeni toplayan Victor Nelsson'a İtalyan devi Napoli talip oldu. 2021 yazında 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Danimarkalı stoper için Napoli'nin ciddi bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İtalyan basını Napoli'nin, Udinese'den Nehuen Perez'i alamadığını ve rotayı Nelsson'a çevirdiğini yazdı. Galatasaray yönetimi, 10 milyon Euro'luk teklifle gelen Napoli'ye kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı. Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi var. Nelsson ile ayrıca Atalanta, Fiorentina ve Milan'ın da ilgilendiğini duyuruldu. 25 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.