Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Napoli'den Victor Nelsson için 10 milyon Euro
Giriş Tarihi: 17.1.2024 13:39

Napoli'den Victor Nelsson için 10 milyon Euro

Napoli’den Victor Nelsson için 10 milyon Euro

Victor Nelsson'u transfer etmek isteyen Napoli'nin Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığı sonrasında yeniden formasına kavuşan ve performansıyla yine beğeni toplayan Victor Nelsson'a İtalyan devi Napoli talip oldu. 2021 yazında 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Danimarkalı stoper için Napoli'nin ciddi bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
İtalyan basını Napoli'nin, Udinese'den Nehuen Perez'i alamadığını ve rotayı Nelsson'a çevirdiğini yazdı. Galatasaray yönetimi, 10 milyon Euro'luk teklifle gelen Napoli'ye kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı. Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi var. Nelsson ile ayrıca Atalanta, Fiorentina ve Milan'ın da ilgilendiğini duyuruldu. 25 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Pakistan'dan İran'a: "Hava saldırılarının" ciddi sonuçları olur
TBMM'deki "terör" oturumunda Özgür Özel'den tepki çeken görüntü!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İstanbul’un kayıp beş yılı
Son dakika haberleri: Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda rahat turladı! Kartal, Eyüpspor’u 4 golle saf dışı bıraktı…
CHP'de Lütfü Savaş krizi büyüyor! Aday adaylarından sert tepki: Hatay halkı hesap sormayı bilir
Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması: Algılar gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle kontrol ediliyor
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e "PKK" tepkisi!
İran Takiye Cumhuriyeti
Bunun sırrı nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Napoli'den Victor Nelsson için 10 milyon Euro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA