RAMS Başakşehirli Karzev’in ilk ifadesi ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in sosyal medya paylaşımı ile ilgili savcılıkta ifade verdiğini belirterek, "Bizlerin ve ülkemizin bu konuda hassasiyeti çok fazla. Kabul edilebilir bir durum değil. Biz de savunmasını değerlendirip, bir karar alacağız" dedi. Gümüşdağ, Karzev'in savunmasında neler dediğini de açıkladı.

"SAVAŞ İSTEYEN BİRİSİ DEĞİLİM"

İsrailli futbolcu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili konuşan Gümüşdağ, soruşturma başlattıklarını ve savunmasını değerlendirdikten sonra bir karar alacaklarını belirtti.

Gümüşdağ, "Karzev bizim oyuncumuz. Kendisi bir paylaşımda bulunmuş sosyal medya hesabından. Biz de bunu fark edince idari direktörümüz Murat Yaman kendisini çağırıp bir disiplin soruşturması başlattığımızı ifade etti. Ben de talimatını verdim. Kendisinden savunmasını istedik. Savunmasında 'Ben savaşla değil, barışla ilgili ifade kullanmak istedim. Savaş isteyen birisi değilim barış istiyorum. Yanlış anlaşıldım, özür dilerim' demiş ve paylaşımını kaldırmış. Ama buna rağmen bizlerin ve ülkemizin bu konuda hassasiyeti çok fazla. Kabul edilebilir bir durum değil. Biz de savunmasını değerlendirip, bir karar alacağız. Kendisi ayrıca emniyet ve savcılıkta da ifadesini verdi. Orada da aynı ifadeleri kullanmış" dedi.