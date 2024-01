Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: "Aday olmayacağım"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Trabzonspor'da ekonomik ve idari çalkantıların üst seviyeye çıktığı bir dönemde göreve talip olduğunu belirten Sürmen, "Trabzonspor divan başkanlığına 14 Şubat 2015 tarihinde seçildiğimiz günden beri, ben ve değerli yönetim kurulu arkadaşlarım sadece kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye çalıştık. Divan başkanlığı ile yönetim uyumu sonucu, başka kulüplerde olmayan şekilde kulübün üye yapısını sağlıklı zemine oturtan tüzük, 2018 yılında yapılan genel kurulda değerli üyelerimizce kabul edilmiştir. Lakin onca emek ve fedakarlıkla gelen 8. şampiyonluğun 6 ay dahi keyfini süremeden, şampiyonluk sonrası 15 yanlış, nitelikten uzak ancak pahalı transferler nedeniyle, kulüp 2022-2023 sezonunda, 2018 yılından daha ağır mali ve idari krize girmiştir. 2023 yılının ilk günlerinde artık gizlenemez hale gelen ve kulübe zarar vermesi an meselesi olan tarihimizin en ağır krizinde yine Trabzonspor'umuzun menfaatine uygun çözüm üretilmesine katkı sağlanarak, kulübümüzün muhtemel bir kaosa sürüklenmesi önlenmiştir" dedi.



"SPOR YÖNETİCİLİĞİ SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR"



Futbolda en önemli ve ivedilikle çözümlenmesi gereken sorunun spor yöneticiliği müessesesi olduğunu söyleyen ali Sürmen, "Avrupa kulüpleri kadar geliri olmayan, kulüp yöneticilerinin Avrupa kulübü gibi transfere para harcama yapması, kulüpleri batağa sürüklemektedir. Bu nedenle kulüp için yaptığı yada yapacağı her şeyin tek doğru olduğunu düşünen egosu yüksek yada kulübünün renginden çok doların rengine aşık olan kişileri futbol dünyasından uzak tutmak gerekir. Bir sezonda Süper Lig takımlarının 7'sinin transfer yasağı alması, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Spor Bakanının mutlaka değerlendirmeye alması ve spor yöneticiliği konusunda çözüm üretmesi gereken sporun acil konusudur. Trabzonspor divan başkanlık kurulu olarak bizim önerimiz kulüplerin tüzük keyfiyetine bırakmadan, Spor Yasası'nda ek düzenleme yapılarak, tüm kulüplerin uymak zorunda olacağı ve tüzüklerini değiştireceği, tercihli oy sistemi ile kulüp başkan ve yöneticilerinin seçilmesidir" ifadelerini kullandı.



"Yabancı kuruluna dair düzenlemeler, Türk futbolu dair olumlu taraf yoktur"



"TFF'nin yabancı kuralına dair yeni düzenlemeleri, Türk futbolunun kurtuluşuna dair olumlu hiç bir hüküm ifade etmemektedir" diyen Sürmen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önemli olan Türkiye'ye transfer edilecek yabancı futbolcuların kariyeri, yaşı, sağlık durumu ve kulüp bütçesi ile futbolcuya ödenen para oranı iken, kulübede yada sahada yabancı sayısı ile teselli bulunmak, abesle iştigal etmektir. Spor kulüplerimizin ve milli takımlarımızın geleceğinin altyapıdan geçtiğini görmeyen yada görmek istemeyen yöneticilerin altyapı ile ilgileniyormuş gibi yapması, en sıradan maçlarda bile altyapıdan gelen futbolcuların kısa sürelide olsa şans bulamaması, TFF'nin çareyi yurt dışındaki Türk futbolcularda araması, çözümü zorlaştırmaktadır. Trabzonsporumuzun altyapısı için çok önemli olan Özkan Sümer Akademimiz var. O tesise rahmetli Özkan Sümer'in ismini vermek elbette önemli bir vefa örneği olsa da, asıl önemli olan o akademide rahmetli Özkan Sümer'in ilkelerininde yaşatılmasıdır. Ayrıca akademi, bilimsel çalışma yapılan bir yerdir. Akademide bilimsel eğitim almamış kişilerin görev yapması da amaca aykırıdır."



"ADAY OLMAYACAĞIM"



Üç dönemdir görevde bulunduğunu ifade eden Ali Sürmen, "Görevde bulunduğum süreçte 3 dönem bana bu görevi layık gördünüz. Arkadaşlarımla birlikte sizlere layık olmaya çalıştık. Şimdi yine bir divan başkanlığı seçimi var. Camiamızda bu görevi layıkıyla yapacak yüzlerce insan var. Bu görev zaman, sabır ve özveri isteyen bir görevdir. Kongre sürecine girilmesi ile gerek sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla, gerekse telefonla beni arayıp 'Abi aday değilsen adaylığı düşünüyorum, adaysan aday değilim' diyen ve bugüne kadarda 'adayım' diye açıklama yapmadan nezaketle benim kararımı bekleyen tüm bordo-mavi aşığı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bizler bu görevlerde gelip geçici, Trabzonsporumuz ise hep payidar kalacaktır. Önemli olan görevde bulunduğumuz sürece dair Trabzonspor tarihine 'hoş bir sada' bırakmaktır. Ben ve her kararımızı ortaklaşa aldığımız çok değerli arkadaşlarımın hoş sadayı bıraktığını düşünüyorum. Bu nedenlerle yeni arkadaşların da bu görevlerde yer alıp Trabzonspor'a hizmet vermeleri gerektiğine inandığım ve en güçlü zamanda nöbeti genç arkadaşlara bırakıp 'abilik' yapmamın daha sağlıklı bir karar olacağına inandığım için yapılacak Divan Başkanlık Kurulu Başkanlık seçiminde aday olmamaya karar verdim" diyerek sözlerini tamamladı.