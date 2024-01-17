Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Volkan Demirel: Bizim adımıza güzel maç oldu
Giriş Tarihi: 17.1.2024 10:50

Volkan Demirel: Bizim adımıza güzel maç oldu

AA
Volkan Demirel: Bizim adımıza güzel maç oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna yükselen Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, farklı galibiyetin takımın moral ve öz güvenini artırdığını belirtti.

Volkan Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun süredir 3 puan alamamalarının oyuncularda baskı oluşturduğunu dile getirdi. Demirel, "Bizim adımıza güzel maç oldu. Sakaryaspor'a da bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum." dedi.

Demirel, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Bizim her zaman hedeflerimiz var ama hedefimiz kupayı almak vesaire değil. Maç maç bakıyoruz. Bugün güzel bir galibiyetle kazandık. Şimdi önümüzdeki turda kimin çıkacağını bekleyeceğiz. Ligde bu hafta Kasımpaşa ile çok önemli maçımız var. Hem o maç öncesi moral oldu hem de oyuncuların öz güveninin biraz daha arttığını düşünüyorum. Bu maç bizim adımıza çok artı şeyler getirdi."

SAKARYASPOR CEPHESİ
Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı da karşılaşmada kötü oynadıklarını söyledi. Hatayspor'a başarı dileyen Karslı, "Biz yeniden kendi yolumuza, rayımıza döndük. Zirvedeki mücadelemizi sürdürmek için tekrar lige dönüp konsantrasyonumuzu, ihtiyaçlarımızı oraya doğru çevireceğiz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Pakistan'dan İran'a: "Hava saldırılarının" ciddi sonuçları olur
TBMM'deki "terör" oturumunda Özgür Özel'den tepki çeken görüntü!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda rahat turladı! Kartal, Eyüpspor’u 4 golle saf dışı bıraktı…
CHP'de Lütfü Savaş krizi büyüyor! Aday adaylarından sert tepki: Hatay halkı hesap sormayı bilir
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e "PKK" tepkisi!
Bakan Fidan duyurdu: Türkiye ile Japonya arasında Gazze konusunda işbirliği
İstanbul’un kayıp beş yılı
İran Takiye Cumhuriyeti
Bunun sırrı nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Volkan Demirel: Bizim adımıza güzel maç oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA