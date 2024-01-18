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Giriş Tarihi: 18.1.2024 22:09

Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş açıklama! "Neden bizimle değiller bilmiyorum"

Abdullah Avcı’dan maç sonu flaş açıklama! Neden bizimle değiller bilmiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1'lik Manisa FK galibiyetinin ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kadroda yer almayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Abdullah Avcı kadroda olmayan isimler için açıklamasında, "Sebebimi bilmediğim bir şekilde bugün Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu. Onlarla ilgili kulübümüz açıklama yapar. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Nedenini bilmiyorum." dedi.

BAKASETAS AÇIKLAMASI

Avcı sözlerinin devamında, "Bakasetas ile hemen hemen aynı dönemde geldik bu takıma. Çok özel bir karakter. Ama şu ana kadar transferi gerçekleşse dahi burası için her şeyi veren bir oyuncu. Henüz benim önüme gelen net bir şey yok. Bakasetas ile transfer konusunu hiç konuşmadık." ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş açıklama! "Neden bizimle değiller bilmiyorum"
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