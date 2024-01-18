Son dakika haberi: Vincenzo Montella’dan Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz’a uyarı!

Beşiktaş'ın parlayan gençleri Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz'a A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan övgü geldi. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret eden İtalyan çalıştırıcı, A Milli oyuncularla sohbet ederken aynı zamanda Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz ile de konuştu.



İYİSİNİZ, DAHA DA İYİ OLACAKSINIZ



Tecrübeli hoca, siyah-beyazlıların iki gencine, "İyi gidiyorsunuz, daha da iyi olacaksınız. Herkesin gözü üzerinizde, büyük bir ilgi var size karşı. Ancak bunların yerine sahaya, işinize odaklanmalısınız, ayaklarınız yere sağlam basmalı. Ben de sizi takibe devam edeceğim" mesajını iletti.



SEMİH'İN BÜYÜK HAYALİ EURO 2024



Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, Vincenzo Montella'nın kendilerine gösterdiği ilgiden çok mutlu oldu. Özellikle son dönemde yaptığı çıkışla dikkat çeken Semih'in, Avrupa Şampiyonası öncesi kadroya aday isimlerden biri haline geldiği kaydedildi. Genç forvet de performansını bu şekilde devam ettirerek yazın aday kadroda yer bulmayı umut ediyor.