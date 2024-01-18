Terim’in son bombası Bakasetas!

Samet Akaydın’ı alan, Ertaç Özbir’i transfere ikna eden tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor’un Yunan yıldızını da Panathinaikos'a transfer ediyor
Fenerbahçe'den Samet Akaydın'nın ardından Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir'in alınmasını isteyen Panathinaikos'un hocası Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'a da gözünü dikti. Tecrübeli çalıştırıcının, sözleşmesisezon sonunda bitecek olanYunan 10 numaranın transferiniistemesi sonrası harekete geçenyeşil-beyazlı kulüp yetkilileri,Karadeniz ekibiyleanlaşmasağladı. Bu arada Fatih Terim'in bizzat görüşerek ikna ettiği Adana Demir-spor'un kalecisi Ertaç Özbir için de çalışmalar sürüyor. İtalyankalecisi Alberto Brignoli'ninayrılmak istemesi nedeniyleErtaç'ı gündemine alan Terim,başarılı file bekçisini arayarakyanına çağırmıştı.
KUPADA ÇEYREK FINALE YÜKSELDI
Yunanistan Kupası son 16 turu 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'la karşılaşan Fatih Terim'li Panathinaikos, ezeli rakibini penaltılarla eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten mücadelede konuk takım, penaltılarda 7-6 zafere uzandı. Samet Akaydın 106'da oyuna dahil oldu.