Terim’in son bombası Bakasetas!

Fenerbahçe'den Samet Akaydın'nın ardından Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir'in alınmasını isteyen Panathinaikos'un hocası Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'a da gözünü dikti.Bu arada Fatih Terim'in bizzat görüşerek ikna ettiği Adana Demir-spor'un kalecisi Ertaç Özbir için de çalışmalar sürüyor.Yunanistan Kupası son 16 turu 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'la karşılaşan Fatih Terim'li Panathinaikos, ezeli rakibini penaltılarla eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten mücadelede konuk takım, penaltılarda 7-6 zafere uzandı. Samet Akaydın 106'da oyuna dahil oldu.