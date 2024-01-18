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Giriş Tarihi: 18.1.2024

Terim’in son bombası Bakasetas!

Terim’in son bombası Bakasetas!

Samet Akaydın’ı alan, Ertaç Özbir’i transfere ikna eden tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor’un Yunan yıldızını da Panathinaikos'a transfer ediyor

Fenerbahçe'den Samet Akaydın'nın ardından Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir'in alınmasını isteyen Panathinaikos'un hocası Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'a da gözünü dikti. Tecrübeli çalıştırıcının, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yunan 10 numaranın transferini istemesi sonrası harekete geçen yeşil-beyazlı kulüp yetkilileri, Karadeniz ekibiyle anlaşma sağladı. Bu arada Fatih Terim'in bizzat görüşerek ikna ettiği Adana Demir-spor'un kalecisi Ertaç Özbir için de çalışmalar sürüyor. İtalyan kalecisi Alberto Brignoli'nin ayrılmak istemesi nedeniyle Ertaç'ı gündemine alan Terim, başarılı file bekçisini arayarak yanına çağırmıştı.

KUPADA ÇEYREK FINALE YÜKSELDI
Yunanistan Kupası son 16 turu 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'la karşılaşan Fatih Terim'li Panathinaikos, ezeli rakibini penaltılarla eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten mücadelede konuk takım, penaltılarda 7-6 zafere uzandı. Samet Akaydın 106'da oyuna dahil oldu.

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Terim’in son bombası Bakasetas!
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