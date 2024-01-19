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Giriş Tarihi: 19.1.2024 08:26

Joris Gnagnon'a şok! Fazla kiloları başına iş açtı...

Joris Gnagnon’a şok! Fazla kiloları başına iş açtı...

LaLiga ekibi Sevilla'nın 2 sezon önce sözleşmesini feshettiği Joris Gnagnon’un açtığı davada CAS kararını açıkladı. Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) aldığı karara göre; kesin olarak ve temyiz imkânı olmaksızın İspanyol kulübü Sevilla'yı haklı buldu. Sevilla tarafından belirlenen kilo kriterlerinin makul olduğu belirtilirken, fesihten önce futbolcuya gerekli fırsatların sunulduğu ifade edildi.

Sevilla'nın 2021 yılında 20 kilo fazlalığı nedeniyle sözleşmesini feshettiği Joris Gnagnon'un açtığı dava sonuçlandı. Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) aldığı karara göre; kesin olarak ve temyiz imkânı olmaksızın İspanyol kulübü haklı bulundu.

TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Fransız oyuncunun davranışlarının profesyonelliğe aykırı olduğu için tazminat talebi reddedildi. Sevilla Kulübü tarafından belirlenen kilo kriterlerinin makul olduğu belirtilirken, fesihten önce futbolcuya gerekli fırsatların sunulduğu ifade edildi.

27 yaşında olan Gnagnon, Sevilla'dan sonra Saint-Etienne sözleşme imzalamış ve sadece dört ay kalabilmişti

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Joris Gnagnon'a şok! Fazla kiloları başına iş açtı...
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