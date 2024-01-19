Joris Gnagnon’a şok! Fazla kiloları başına iş açtı...

TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Fransız oyuncunun davranışlarının profesyonelliğe aykırı olduğu için tazminat talebi reddedildi. Sevilla Kulübü tarafından belirlenen kilo kriterlerinin makul olduğu belirtilirken, fesihten önce futbolcuya gerekli fırsatların sunulduğu ifade edildi.

27 yaşında olan Gnagnon, Sevilla'dan sonra Saint-Etienne sözleşme imzalamış ve sadece dört ay kalabilmişti