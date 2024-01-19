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Giriş Tarihi: 19.1.2024 16:40

Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa’da

Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, Gaziantep FK ile yollarını ayıran 27 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan’ı 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Gaziantep FK ile yollarını ayıran Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa ile anlaştı. İstanbul ekibi, 27 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Daha önce Süper Lig'de Gaziantep, Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'da toplam 140 maça çıkan Oğulcan, 14 kez gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısını Gaziantep FK'da geçiren Oğulcan Çağlayan, ligde 7 mücadelede top koştururken, gol ya da asist yapamadı.

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Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa’da
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