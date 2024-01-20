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Giriş Tarihi: 20.1.2024 13:19

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cedric Soares transferinde sona yaklaşıldı

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cedric Soares transferinde sona yaklaşıldı

Arsenal forması giyen Cedric Soares ile anlaşma sağlayan Beşiktaş’ın transfer için İngiliz kulübü ile son detayları görüştüğü öğrenildi. Portekiz milli takım formasını da 34 kez sırtına geçiren tecrübeli futbolcu ülkesi adına 1 gol kaydetti. Soares transferinin kısa süre içinde şekillenmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kartal'ın, Fernando Santos'un ısrarla istediği Portekizli sağ bek Cedric Soares için girişimlerini sürdürdüğü ve transferde önemli bir mesafe katettiği öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncu ile yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda anlaşma sağladığı öğrenilen Siyah-Beyazlılar'ın transfer için oyuncunun kulübü Arsenal ile son detayları görüştüğü belirlendi.

Tecrübeli futbolcunun, Santos faktöründen dolayı Siyah- Beyazlı takıma sıcak baktğı da gelen haberler arasında. Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ bek İngiliz kulübüyle şu ana kadar 61 maça çıkıp 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Portekiz milli takım formasını da 34 kez sırtına geçiren tecrübeli futbolcu ülkesi adına 1 gol kaydetti. Soares transferinin kısa süre içinde şekillenmesi bekleniyor. (Takvim)

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Cedric Soares transferinde sona yaklaşıldı
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