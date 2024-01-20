BEŞİKTAŞ HABERİ: Renato Sanches, Beşiktaş için gemileri yaktı

Teknik direktör Fernando Santos'un göreve geldiğinden bu yana Beşiktaş'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Portekizli yıldız Renato Sanches ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan Kartal'a müjdeli haber geldi. Kiralık olarak Roma forması giyen Sanches'i gündemine alan Kartal, Portekizli oyuncudan olumlu dönüş aldı. 26 yaşındaki orta saha Beşiktaş forması giymek için yeşil ışık yaktı. Kendisini Portekiz Milli Takımı'na çağıran ilk teknik adam olan Fernando Santos'la çalışmak istediğini vurguladı.

HAFTAYA İŞ BİTECEK

PSG'nin Roma'ya kiraladığı Renato Sanches'in İtalyan ekibinden ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Roma kulübü 26 yaşındaki Portekizliyi, Fransız ekibi PSG'ye geri gönderecek ve devrede şu anda sadece Beşiktaş var. Bayern Münih ve PSG gibi üst düzey takımlarda bir macerası olan Portekizli oyuncu sürpriz bir hamle yaptı ve sosyal medya hesaplarından Roma'yı sildi. Sanches'in bu hamlesi siyah-beyazlıların yüzünü güldürürken, PSG'nin zorunlu satın alma opsiyonu maddesi koymayı düşündüğü transferin haftaya kesinleşmesi bekleniyor.

SANTOS ÇOK İSTİYOR

Portekizli teknik adam Fernando Santos'un göreve gelmesi sonrası Beşiktaş ile de anılan Sanchez bu sezon sadece 9 resmi maçta 228 dakika forma süresi bulabildi. Sakatlıklarla boğuşan yıldız oyuncu için transfer olması durumunda geniş çaplı bir sağlık kontrolü yapılacak. Beşiktaş, Sanches transferinde beklenmeyen bir engel ile karşı karşıya. Sky Italia'nın haberine göre İtalyan ekibi Roma'da kiralık olarak forma terleten oyuncu ile Yunanistan ekibi Olympiakos yakından ilgileniyor. Beşiktaş futbolcuyu mutlaka kadrosuna katmak isterken 26 yaşındaki yıldızın kafasının karıştığı iddia edildi. (Fotomaç)