Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçında kazanan yok!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karagümrük'te Biraschi kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15'inci dakikada Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahası içerisinde Veseli'nin uzaklaştıramadığı topla buluşan Figueiredo'nun sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
41'inci dakikada Teklic'in sağ kanattan yaptığı ortaya altıpas üzerinde yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
44'üncü dakikada Onur'un pasıyla ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Berkay'ın plase vuruşunda meşin yuvarlağı son anda kaleci Sirigu kornere çeldi.
45'inci dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün arapasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Berkay'ın sağ ayağıyla altıpasın içine çevirdiği top, Paoletti'nin müdahalesiyle kaleye yöneldi ve filelerle buluştu: 0-1.
İlk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
50'inci dakikada ceza sahası içerisine giren Piatek'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Sirigu kurtardı. Dönen topla buluşan Figueiredo'nun dokunuşunda meşin yuvarlağı kaleci Sirigu bu sefer çizgi üzerinde kurtardı.
52'nci dakikada Figueiredo'nun sol kanattan yaptığı ortada Ömer Ali'nin müsait pozisyonda penaltı noktasının oradan yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
76'ncı dakikada Karagümrük 10 kişi kaldı. Biraschi, orta alanda Emirhan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
86'ncı dakikada Başakşehir'in ceza sahası çizgisinin hemen dışından kazandığı serbest vuruşta Deniz'in Türüç'un dokunuşunda Piatek'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Sirgu kurtardı.
88'inci dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Eysseric'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.