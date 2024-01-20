Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçında kazanan yok!

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



50'inci dakikada ceza sahası içerisine giren Piatek'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Sirigu kurtardı. Dönen topla buluşan Figueiredo'nun dokunuşunda meşin yuvarlağı kaleci Sirigu bu sefer çizgi üzerinde kurtardı.





52'nci dakikada Figueiredo'nun sol kanattan yaptığı ortada Ömer Ali'nin müsait pozisyonda penaltı noktasının oradan yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



76'ncı dakikada Karagümrük 10 kişi kaldı. Biraschi, orta alanda Emirhan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



86'ncı dakikada Başakşehir'in ceza sahası çizgisinin hemen dışından kazandığı serbest vuruşta Deniz'in Türüç'un dokunuşunda Piatek'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Sirgu kurtardı.



88'inci dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Eysseric'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.