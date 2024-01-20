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Giriş Tarihi: 20.1.2024 15:11

GALATASARAY HABERİ: Rıdvan Yılmaz olmazsa Levent Mercan

GALATASARAY HABERİ: Rıdvan Yılmaz olmazsa Levent Mercan

Rıdvan Yılmaz transferi zora giren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar'da Okan Buruk'un Erden Timur'a "Rıdvan olmuyorsa Levent Mercan'ı transfer edebiliriz" raporu verdiği ileri sürüldü.

Galatasaray her ne kadar Rıdvan Yılmaz'la görüşmelere başlasa da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı da yokladığı bildirildi. Rıdvan Yılmaz'da çok fazla zaman kaybetmek istemeyen Galatasaray yönetiminin Süper Lig seçeneklerini masaya yatırdığı ifade edilirken, Okan Buruk'un Erden Timur'a 'Rıdvan olmuyorsa Levent Mercan'ı transfer edebiliriz' raporunu verdiği kaydedildi.

2,5 sezondur Fatih Karagümrük'te düzenli olarak forma giyen ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Levent Mercan için Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Ausburg, Hoffenheim gibi ekiplerin zemin yokladığı aktarılırken, Fatih Karagümrük'ün 2 milyon Euro + Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş'ı kiralık isteyeceği iddia edildi.

2010'da Recklinghausen Jugend alt yapısında yetişen 23 yaşındaki Levent, daha sonra Schalke A Takımına kadar yükseltmişti. 2021'de Fatih Karagümrük'e transfer olan yetenekli futbolcu, kısa sürede piyasa değerini 3,5 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Serie A ekiplerinden Frosinone'nin de izleme ekibinin Levent için İstanbul'a geldiği ve Başakşehir ile oynanacak maçı yakından takip edeceği bilgisi verildi. Daha önce Galatasaray'dan Diagne ve Batuhan Şen gibi futbolcuları transfer eden Süleyman Hurman'nın Levent Mercan için Erden Timur'a zorluk çıkarmayacağı konuşuluyor. (Türkiye)

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GALATASARAY HABERİ: Rıdvan Yılmaz olmazsa Levent Mercan
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