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Giriş Tarihi: 20.1.2024 14:00

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'u PSG kapacak

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey’u PSG kapacak

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey; Bayern Münih, Manchester United, Arsenal ve PSG'nin radarında. İngiliz basını, Fransız ekibinin bu transferde en ciddi aday olduğunu yazdı.

Sarı-Kırmızılılar'a 2021-22 sezonu başında imza atan, geçen sezon başında forma şansını iyi değerlendirerek vazgeçilmez haline gelen Sacha Boey, devlerin radarına girdi. Bayern Münih, Manchester United, Arsenal ve PSG 23 yaşındaki oyuncu ile yakından ilgileniyor. İngiliz basını, Fransa takımı olan PSG'nin diğer kulüplere göre bu transferde daha ciddi olduğunu iddia etti. Daha önce Alman basınında çıkan haberlerde ise Bayern Münih'in PSG'den Mukiele'yi alması halinde Boey transferinden vazgeçeceği yazılmıştı. Ada ekiplerinden Arsenal, Boey'i ilk listesine alan takım olarak ön plana çıkıyor.

Fransız sağ bek de Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Öte yandan Manchester United, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Galatasaray'da Boey'in performasından etkilendi. Teknik Direktör Okan Buruk ise hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper Lig'deki yarış için oyuncusunu ara transfer döneminde bırakmak istemiyor. Ayrıca Boey için en az 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep edilecek. (Akşam)

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GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'u PSG kapacak
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