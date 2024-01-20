GALATASARAY HABERİ: Sol bek için yeni aday Rogerio

Savunmanın soluna takviye yapacak Galatasaray'da bir isim daha gündeme geldi. Okan Buruk'un 'Yerli ya da yabancı bir oyuncu alacağız' dediği bölge için Rıdvan Yılmaz ile görüşen Sarı-Kırmızılılar, sezon başında istenen Rogerio'yu da listeye ekledi.

Wolfsburg forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için temasların başladığı öğrenildi. Galatasaray, Sassuolo'da dikkat çeken Rogerio için yaz transfer döneminde anlaşma sağlayamamış ve Brezilyalı sol bek 5.5 milyon Euro'ya Wolfsburg'a imza atmıştı. Alman ekibinde ligde 8, kupada 2 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 1 asiste imza attı. Rogerio uyum sağlayamadığı için Almanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. (Fotomaç)