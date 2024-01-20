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Giriş Tarihi: 20.1.2024 13:46

GALATASARAY HABERİ: Sol bek için yeni aday Rogerio

GALATASARAY HABERİ: Sol bek için yeni aday Rogerio

Ara transfer döneminde sol beke takviye yapması beklenen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Angelino'yu kadrosunda düşünmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim sezon başında istediği Wolfsburglu Rogerio'ya daha talip oldu. Cimbom, Alman kulübüyle görüşmelere başladı.

Savunmanın soluna takviye yapacak Galatasaray'da bir isim daha gündeme geldi. Okan Buruk'un 'Yerli ya da yabancı bir oyuncu alacağız' dediği bölge için Rıdvan Yılmaz ile görüşen Sarı-Kırmızılılar, sezon başında istenen Rogerio'yu da listeye ekledi.

Wolfsburg forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için temasların başladığı öğrenildi. Galatasaray, Sassuolo'da dikkat çeken Rogerio için yaz transfer döneminde anlaşma sağlayamamış ve Brezilyalı sol bek 5.5 milyon Euro'ya Wolfsburg'a imza atmıştı. Alman ekibinde ligde 8, kupada 2 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 1 asiste imza attı. Rogerio uyum sağlayamadığı için Almanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. (Fotomaç)

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GALATASARAY HABERİ: Sol bek için yeni aday Rogerio
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