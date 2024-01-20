Jürgen Klopp’a Sven-Göran Eriksson eleştirisi: Çocuk mu sevindiriyorsun!

Bir dönemler İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson kansere yakalandığını açıklamıştı. Liverpool taraftarı olan 75 yaşındaki hocaya Kırmızılar'ın hocası Jürgen Klopp'un yaptığı teklif tepki çekti.

Jürgen Klopp, Sven-Göran Eriksson ile ilgili konuşmasında, "Onun hayatı boyunca sıkı bir Liverpool taraftarı olduğundan yeni haberdar oldum. Eğer isterse ofisimde benim koltuğuma oturabilir ve bir gün boyunca işimi yapabilir. Bu hiç sorun değil. Burada harika zaman geçirecektir." ifadelerini kullandı.