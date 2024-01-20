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Giriş Tarihi: 20.1.2024 14:55

Jürgen Klopp'a Sven-Göran Eriksson eleştirisi: Çocuk mu sevindiriyorsun!

Jürgen Klopp’a Sven-Göran Eriksson eleştirisi: Çocuk mu sevindiriyorsun!

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un kanser olduğunu açıklayan dünyaca ünlü hoca Sven-Göran Eriksson hakkında söylediği "Eğer isterse ofisimde benim koltuğuma oturabilir ve bir gün boyunca işimi yapabilir" sözleri, "Çocuk mu sevindiriyorsun!" şeklinde tepkilere sebep oldu.

Bir dönemler İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson kansere yakalandığını açıklamıştı. Liverpool taraftarı olan 75 yaşındaki hocaya Kırmızılar'ın hocası Jürgen Klopp'un yaptığı teklif tepki çekti.

Jürgen Klopp, Sven-Göran Eriksson ile ilgili konuşmasında, "Onun hayatı boyunca sıkı bir Liverpool taraftarı olduğundan yeni haberdar oldum. Eğer isterse ofisimde benim koltuğuma oturabilir ve bir gün boyunca işimi yapabilir. Bu hiç sorun değil. Burada harika zaman geçirecektir." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK MU SEVİNDİRİYORSUN?"
Bu sözler sonrası Klopp futbolseverlerin eleştiri oklarının hedefi oldu. Futbolseverler, Alman hocaya "Dilenciye sadaka mı veriyorsun?" ve "Çocuk mu sevindiriyorsun?" yorumlarında bulundu.

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Jürgen Klopp'a Sven-Göran Eriksson eleştirisi: Çocuk mu sevindiriyorsun!
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