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Giriş Tarihi: 20.1.2024 09:34

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'a Gattoni önerisi

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a Gattoni önerisi

Stoper arayan Beşiktaş'ın kapısını menajerler çaldı ve Sevilla forması giyen 24 yaşındaki Arjantinli Federico Gattoni'yi önerdi. Gattoni, şu ana dek 4 maçta toplam 126 dakika görev aldı ve 1 gol attı.

Ara transfer döneminde teknik direktör Fernando Santos'un isteği doğrultusunda stoper ve ön liberoya dair çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda menajerler vasıtasıyla siyah-beyazlı ekibe sunulan son oyuncu Federico Gattoni oldu.

Sevilla forması giyen 24 yaşındaki Arjantinli stoperin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gelebileceği Siyah-Beyazlı kulübe iletildi. İspanyol ekibinin geçtiğimiz yıl ocak ayında bonservisini aldığı genç futbolcu, sezonu kulübü San Lorenzo'da tamamlamıştı. Bu yıl kadroya giren Gattoni, şu ana dek 4 maçta toplam 126 dakika görev aldı ve 1 gol attı.

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