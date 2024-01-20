TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına için Fedor Chalov iddiası

Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'na gitmesi sonrası forvet transferi için harekete geçen Trabzonspor'un gündemine Rus forvet oyuncusunu aldığı iddia edildi. Rus basını, Trabzonspor'un CSKA Moskova forması giyen 25 yaşındaki forveti Fedor Al-Fayha Chalov'u istediğini yazdı.

Rus golcü Fedor Chalov'un CSKA Mosvaka ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Trabzonspor, sözleşmenin az kalmasını da fırsat olarak kullanıp düşük bonservisle transferi tamamlamak istediği iddia edildi. Tecrübeli futbolcu bu sezon toplam 26 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Rus basını, bu transfer için Trabzonspor yönetiminin ısrarcı olduğunu yazdı.