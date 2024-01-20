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Giriş Tarihi: 20.1.2024

Türk futbolunda dijital devrim

BERKAY TURAN
Türk futbolunda dijital devrim

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Telekom, teknolojik iş birliğine giderken Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilk adım atıldı

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi 20. hafta maçları ile birlikte kullanılmaya başlanırken dün de Türk Telekom ile teknolojik iş birliği anlaşması yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal katıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce verdikleri sözü tutarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni devreye soktuklarını söylerken şu ifadelerle yeni dönemdeki planlarını açıkladı:

İTALYA SERİE A'DAN SONRA TÜRKİYE'DE
"Türk Telekom ile Süper Lig Teknoloji sponsorluğu iş birliğimizin ilk adımını da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile birlikte atıyoruz. Son Dünya Kupası'nda (Katar 2022) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla uygulamaya koyulan, Avrupa Ligleri arasında ise İtalya Serie A'dan sonra ilk kez Trendyol Süper Ligi'nde başlattığımız Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni Türk Futboluna kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."



DİJİTALLEŞMEYE GEÇTİK, İŞLER HIZLANDI
"TFF olarak dijitalleşmeye verdiğimiz önem ile gözlemci, temsilci raporlarının ve tüm liglerde profesyonel futbolcu lisanslarının dijitalleşmesini sağlayarak iş süreçlerinin hızlanmasını sağladık. Zaman, iş gücü israfını önledik. Şimdi tüm amatör futbolcuların lisanslama işlemlerinin de dijitalleştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Böylece ülkemizdeki profesyonel - amatör tüm futbolcuların lisans işlemleri dijital olarak çağa uygun hale getirilecek."

FUTBOLCU ARAMA SİSTEMİ YAKINDA GELİYOR
"Hayata geçirmek için çalıştığımız bir diğer projemiz de Türkiye'nin her yerinde, her yaş grubunda, mevkilerine ve kişisel futbolcu özelliklerine göre arama yapılabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk Futboluna kazandırmak olacak. Ofsayt ile ilgili karar süresini dakikalardan saniyelere indiren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile sahadaki oyunun kalitesi artacak, hata payı da minimuma inecektir."




ÖNAL: YENİ TEKNOLOJİLER YEŞİL SAHA İLE BULUŞACAK
TÜRK Telekom CEO'su Ümit Önal, yeniliklerin devam edeceğini söyledi. TFF ile hızlı adımlar attıklarını da vurgulayan Önal, "VAR sisteminden sonra, geçen hafta hayatımıza giren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi teknolojisinin statlarımıza ve VAR Merkezi'ne kurulumunu gerçekleştirdik. Daha birçok yeni teknolojiyi yeşil sahalarla buluşturacağız. Türk futbolundaki dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olduğuna inandığımız ve biraz önce detaylarını dinlediğimiz Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin faydalarının şimdiden konuşulduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

SİSTEM NE ZAMAN ÇALIŞAMAZ?
VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin (SAOT) işleyişini anlatırken en kritik noktalardan biri de sistemin çalışmadığı durumlar oldu… Bunun da detaylarını paylaşan Coşkun, bu aksaklıkların sistemin kullanıldığı tüm ülkelerde yaşanabildiğinin de altını çizip şu bilgileri aktardı:
Bu sistem, Electronıc Performance And Trackıng Systems (EPTS) kameralarından aldığı görüntülerin işlenmesi sonucu çalıştığı için, kameraların çizgileri tanıyamadığı durumlarda işlemez. (Kar yağışı sonucu zeminin karla kaplanması, yoğun (aşırı) yağmur, sis, gündüz maçlarında, stadın konumu gereği aşırı güneş ışığı)
Elektrik kesintisi yaşanacak olursa, epts kameraları yine çalışamayacaktır.

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Türk futbolunda dijital devrim
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