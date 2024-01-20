Türk futbolunda dijital devrim

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi 20. hafta maçları ile birlikte kullanılmaya başlanırken dün de Türk Telekom ile teknolojik iş birliği anlaşması yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal katıldı.şu ifadelerle yeni dönemdeki planlarını açıkladı:"Türk Telekom ile Süper Lig Teknoloji sponsorluğu iş birliğimizin ilk adımını da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile birlikte atıyoruz."TFF olarak dijitalleşmeye verdiğimiz önem iledijitalleşmesini sağlayarak iş süreçlerinin hızlanmasını sağladık. Zaman, iş gücü israfını önledik. Şimdi tüm amatör futbolcuların lisanslama işlemlerinin de dijitalleştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Böylece ülkemizdeki profesyonel - amatör tüm futbolcuların lisans işlemleri dijital olarak çağa uygun hale getirilecek.""Hayata geçirmek için çalıştığımız bir diğer projemiz deOfsayt ile ilgili karar süresini dakikalardan saniyelere indiren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile sahadaki oyunun kalitesi artacak, hata payı da minimuma inecektir."TÜRK Telekom CEO'su Ümit Önal, yeniliklerin devam edeceğini söyledi. TFF ile hızlı adımlar attıklarını da vurgulayan Önal, "VAR sisteminden sonra, geçen hafta hayatımıza giren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi teknolojisinin statlarımıza ve VAR Merkezi'ne kurulumunu gerçekleştirdik.Türk futbolundaki dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olduğuna inandığımız ve biraz önce detaylarını dinlediğimiz" ifadelerini kullandı.hakemi Mustafa İlker Coşkun, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin (SAOT) işleyişini anlatırken en kritik noktalardan biri de sistemin çalışmadığı durumlar oldu… Bunun da detaylarını paylaşan Coşkun,de altını çizip şu bilgileri aktardı:Bu sistem, Electronıc Performance And Trackıng Systems (EPTS) kameralarından aldığı görüntülerin işlenmesi sonucu çalıştığı için, kameraların çizgileri tanıyamadığı durumlarda işlemez.Elektrik kesintisi yaşanacak olursa, epts kameraları yine çalışamayacaktır.