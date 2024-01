Yazarlar yarınki Trabzonspor-Galatasaray maçını mercek altına aldı

Ligde Trabzonspor ile Galatasaray arasında çok kritik bir maç oynanacak. Özellikle zirve ile arasındaki farkın açılamaması açısından Galatasaray için önemli bir mücadele. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?İki takımı tartıya çıkarınca kamuoyunda Galatasaray'ın ağır bastığı görüşü hakim. İki ekibi teknik açıdan analiz eder misiniz?Galatasaray'da İcardi'nin oynayıp oynamayacağı şu an belli değil. 22 gündür idman yapmıyor. Maskeyle oynaması sarı-kırmızılı takım için avantaj mı yoksa dezavantaj mı olur?Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla daha başarılı bir görüntüye sahip. Fakat bordomavili takımın da eksikleri ve sıkıntıları var. Yorumunuz nedir?Merkez Hakem Kurulu, maça Abdulkadir Bitigen'i atadı. Bitigen şu anda başarılı hakemlerden biri olarak görülüyor. Bu atama için yorumunuz nedir?Her iki takım için de önemi büyük bir maç. Galatasaray'ın zirvedeki durumu; Trabzonspor için ise önce üçüncülük mücadelesi, sonra ise prestij… Çünkü son yıllarda Trabzonspor, koşullar ne olursa olsun böylesi büyük maçlarda kendi tarihine yakışan sonuçlar almakta. Örnek olarak ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçını verebiliriz. Herkes maçın favorisi olarak Fenerbahçe'yi görmüştü. Ancak görünenin tersi maçta 3 puanı alan taraf Trabzonspor oldu.Kağıt üstünde Galatasaray, Trabzonspor'a oranla daha önde ama bir başka gerçek var ki futbol kağıt üzerinde oynanan bir oyun değil. Sahaya süreceğiniz 11, bu oyuncuların ortaya koyacakları mücadele ve takıma yapacakları katkı ile alacağınız sonuç doğru orantılı. Galatasaray'ın geçen sezonki gibi gerekli istikrarı ve oyunu sahaya yansıtamadığı bir gerçek. Transfer edilen yıldızlar (Zaha, Tete, Ndombele ve Ziyech) beklenen performansı gösteremediler. Her ne kadar zirvede puan farkı az da olsa oynadıkları oyun, geçen sezonun çok uzağında. Trabzonspor'da ise şampiyonluktan sonraki sürecin iyi yönetilmediği gerçeği öne çıkıyor. Bu da gerek oyun gerekse sonuç olarak zirveden uzaklaşmasının en büyük nedeni.İcardi'nin geçen yıl Galatasaray'ın şampiyonluğundaki katkıları inkâr edilemez. Ama bu sezon özellikle yaşadığı sakatlıklardan dolayı performansında büyük bir düşüş var. Bu maçta da antrenman eksiğini göz önüne getirdiğimizde takıma nasıl bir katkı yapar, orası meçhul. Teknik direktör Okan Buruk, bu kadar eksiği olan oyuncuya zorlu maçta ilk 11'de şans vermez diye düşünüyorum.Abdullah Avcı geldikten sonra her ne kadar oyun istenen düzeyde olmasa da şu an yaşanan sakatlıklar ve Afrika Kupası'na gidenler nedeniyle eksilmeleri de düşündüğümüzde alınan puanlar ve verdikleri üçüncülük yarışı kesinlikle küçümsenmemeli. Yarınki Galatasaray maçında önemli oyuncularından yoksun olacak bordo-mavili ekip. Fakat tecrübeli çalıştırıcının görev vereceği genç isimlerden de beklentiler büyük. Mesela Enis Destan, Manisa FK maçında attığı iki golden başka oynadığı oyunla Galatasaray maçı için ümitler verdi. Bazen zorunluluklar yetenekleri bulmanıza yardımcı olur.VAR'ın olduğu yerde bile hata yapılıyorsa konuşacak herhangi bir şey yok. Beklentim, maçın önüne geçecek hataların olmayacağı ve hakem konuşmayacağımız bir karşılaşma olması.Skor vermeyi sevmem ama Trabzonspor evinde kazanır.Benim yaptığım bir hesap var... Galatasaray, Trabzonspor maçından sonra evinde İstanbulspor, Gaziantep FK, deplasmanda Samsunspor ve yine evinde Başakşehir ile oynayacak. Okan Buruk ve öğrencileri, 5 maçtan 15 puan çıkartırlarsa yani 5'te 5 yaparlarsa liderlik koltuğuna bile oturabilir. Bu nedenle Trabzon'dan kayıp yaşamadan çıkmak çok önemli. Trabzonspor da bu sezon Galatasaray dışında derbi kaybetmedi. Abdullah Avcı'nın da oyuncularını öncelikle rakibi durdurma konusunda motive edeceğini düşünüyorum.Trabzonspor'un eksiklerine bakarsak Galatasaray'ın daha hazır bir kadro ile sahaya çıkacağı görünüyor. Avcı sayesinde Trabzonspor, akıllı savunma yapmayı öğrendi. Galatasaray, son haftalarda pozisyonlara giriyor ama final vuruşlarında sıkıntı yaşıyor. Kerem Demirbay'ın yükselen formu, Nelsson-Abdülkerim ikilisinin uyumlarını yeniden yakalamaları, Muslera'nın formda oluşu, Boey'in dönüşü G.Saray için avantaj. Kerem'in çabukluğu, Kaan Ayhan ile Ndombele'nin orta sahaya yaptıkları katkılar, G.Saray'ın toparlanmasını sağladı. Bu artılarla Buruk ve öğrencilerinin derbiyi kazanma şanslarının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ancak defansa uyarım var; Onuachu yok diye gevşememeleri gerekir. Çünkü Enis Destan değişik bir golcü, kendini rakip ceza alanı içinde unutturuyor, ummadık anda sahneye çıkıp gol atıyor.İcardi'nin oynayıp oynamayacağını plastik cerrahlar ile doktor Yener İnce karar verecek. Çünkü İcardi'nin gözündeki kırık çok hassas bir noktada. Bu kırığın sebebi de Djiku'nun attığı kroşe! Bunu bana G.Saray teknik heyeti açıkladı. Bu bilgiyi de kendilerine İcardi vermiş. Okan Buruk, doktor raporlarına göre İcardi'yi Trabzon'a götürecek. Oynarsa özel maske takacak. Bu kadar eksik Trabzonspor karşısında eğer Arjantinli yıldız oynarsa hücum hattına ciddi bir gol katkısı yapar. Eğer oynamayacaksa altını kırmızı kalemle çiziyorum, santrforda Halil oynamamalı, Zaha ya da Barış Alper görev yapmalı.Abdullah Avcı, dünya futbolunu yakından takip eden bir hoca. Çalıştırdığı takımlarda farklı stratejiler ve taktikler denemekten kaçınmıyor. Ancak mevcut Trabzonspor kadrosu, Abdullah Hoca'nın isteklerine karşılık verme konusunda zorlanıyor. Yapılacak transferler hem Trabzonspor'un hem de Avcı'nın elini güçlendirir.Abdulkadir Bitigen'in iyi bir VAR hakemi olduğunu söyleyebilirim. Kendisi olimpiyatlarda görev yaptı. Ancak sahada maç yönetirken belirli bir standardı yok. Eğer oyuncular, oyuna saygılı olursa ve kendisi fazla tepki almazsa iyi maç yönetiyor. Oyuncuların fazla itiraz yaptığı bir maçta ise dağılıyor ve hatalı kararlar veriyor. Bir FIFA hakemi olduğu için MHK atamış. Dilerim, can yakmayan ve kararları tartışılmayan bir yönetim sergiler.Yüzde 51 maçı G.Saray alır.