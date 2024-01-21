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Giriş Tarihi: 21.1.2024 15:19

Ağrı'da hakem kurulu istifa etti, müsabakalar oynanmadı

DHA
Ağrı’da hakem kurulu istifa etti, müsabakalar oynanmadı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan klasman listelerine tepki gösteren Ağrı İl Hakem Kurulu istifa edince, oynanması gereken müsabakalara hakem atanmadığından dolayı ildeki tüm müsabakalar ertelendi.

Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş ve yönetim kurulu üyeleri Osman Sarı, Cumali Duru, Ahmet Yılmaz ve Mehmet Ali Alpaslan'ın, MHK tarafından açıklanan klasman listelerinde Ağrı'dan hakem alınmamış ve daha önce var olan hakemlerin de klasman listelerinden düşürülmesi kararına tepki göstererek istifa ettikleri öğrenildi. Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı ve yönetiminin aldığı bu karar sonrası Ağrı'da 20 ve 21 Ocak 2024 tarihinde oynanacak olan tüm amatör müsabakalar hakem ataması yapılmadığından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

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Ağrı'da hakem kurulu istifa etti, müsabakalar oynanmadı
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