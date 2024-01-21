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Giriş Tarihi: 21.1.2024

Alanya’da rekor VAR

Alanya’da rekor VAR

İlginç maçta turuncu-yeşilliler, Rizespor’u mağlup etti. Karadeniz ekibi 1-0 öndeyken Efecan golüyle skoru eşitledi. Ancak tam 8 dakika inceleme yapıldı. Sonunda ise hakem Ali Şansalan pozisyonu kendi izleyip golü geçerli saydı

Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında Alanya'da oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken karşılaşmaya VAR'daki uzun inceleme damga vurdu. Karadeniz ekibi 51. dakikada Dal Varesanovic'in golüyle öne geçti. 69. dakikada ise Alanya'da Efecan Karaca ağları buldu. Bu pozisyona VAR'da 8 dakikaya yakın ofsayt incelemesi yapıldı. Ardından orta hakem Ali Şansalan da 1 dakika kadar pozisyonu izleyip golü geçerli saydı. 90+1'de ise Pione Sisto uzaktan çok şık bir vuruşla kaleci Gökhan Akkan'ı avlayıp Akdeniz takımını galibiyete taşıdı.

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Alanya’da rekor VAR
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