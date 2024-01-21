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Giriş Tarihi: 21.1.2024

Ali Koç’tan Tuzla’ya dava

ARZU KAYA ARZU KAYA
Ali Koç’tan Tuzla’ya dava
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Tuzlaspor yöneticilerinden şikâyetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, 1. Lig kulübünün geçtiğimiz kasım ayında sosyal medya hesabından "Fırıldak Ali" ifadeleriyle yayımladığı açıklamada, Başkan Koç'un kamuoyu önünde hedef gösterildiği ve itibarının kasıtlı olarak zedelendiği kaydedildi. Tuzlaspor yönetim kurulu üyelerine "iftira" ve "hakaret" suçundan başlatılan soruşturma, Koç'un ikametinin Beykoz'da olması sebebiyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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Ali Koç’tan Tuzla’ya dava
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