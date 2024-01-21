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Giriş Tarihi: 21.1.2024 09:23 Son Güncelleme: 21.1.2024 09:37

FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç, Tuzlaspor’u şikâyet etti

ARZU KAYA ARZU KAYA
FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç, Tuzlaspor’u şikâyet etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tuzlaspor Kulübü'nün "Fırıldak Ali" ifadeleriyle yayımladığı açıklama sebebiyle kulüp yöneticilerinden şikayetçi oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tuzlaspor yöneticilerinden şikâyetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, 1. Lig kulübünün geçtiğimiz kasım ayında sosyal medya hesabından "Fırıldak Ali" ifadeleriyle yayımladığı açıklamada, Başkan Koç'un kamuoyu önünde hedef gösterildiği ve itibarının kasıtlı olarak zedelendiği kaydedildi.

Tuzlaspor yönetim kurulu üyelerine "iftira" ve "hakaret" suçundan başlatılan soruşturma, Koç'un ikametinin Beykoz'da olması sebebiyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç, Tuzlaspor’u şikâyet etti
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