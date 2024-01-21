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Giriş Tarihi: 21.1.2024 09:26 Son Güncelleme: 21.1.2024 09:41

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un yol haritası Kadıköy

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk’un yol haritası Kadıköy

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Trabzon deplasmanında Kadıköy’deki Fenerbahçe maçını şablon olarak uygulayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın savunma ve orta saha kurgusu aynı olacak.

Son iki sezonda Okan Buruk ile birlikte ezeli rakiplerine karşı etkili performansı ile istediği sonuçlara ulaşan Sarı-Kırmızılıların, Trabzon deplasmanında yol haritası Kadıköy'deki derbiler olacak. Bu sezon Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da savunmayı Nelsson-Abdülkerim, orta sahayı Torreira- Kerem Demirbay ikilisi oluşturmuştu. Trabzonspor'a karşı da orta alan aynı omurgadan oluşacak.

SANCHEZ KULÜBEDE
Yaşadığı sakatığın ardından kupadaki Ümraniye maçında görev alan Sanchez ise kulübede kalacak. Geçen sezon Kadıköy'de 3-0 kazanılan derbide de Buruk, orta sahayı sağlam tutmuş, Mertens'i yine 10 numarada kullanmıştı. Son iki idmana çıkan İcardi'nin de 11'de olması bekleniyor.

METİN ÖZTÜRK: ICARDI'NİN KEYFİ YERİNDE
Bu arada Galatasaray kafilesi dün akşam Trabzon'a giderken, İkinci Başkan Metin Öztürk, son iki antrenmanda takımla birlikte çalışan İcardi'yle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öztürk, "İcardi'nin keyfi yerinde, inşallah oynar. Yener Hoca herhalde yarın (pazar) bakacak ve karar verecek" ifadesini kullandı.

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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un yol haritası Kadıköy
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