Galatasaray’da rota Mario Pasalic’e döndü

Galatasaray, 10 numara transferi hedefi doğrultusunda temaslarını sıklaştırmış durumda. Bir süredir Lazio'nun Japon yıldızı Kamada ile ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, İtalyan kulübünü bir türlü maliyet konusunda ikna edebilmiş değil. Lazio cephesinin inadını kıramayan Galatasaray Yönetimi, rotayı gündemdeki diğer 10 numara olan Mario Pasalic'e çevirdi. Hırvat yıldız da tıpkı Kamada gibi yeterli süreyi bulamamaktan şikayetçi ve ayrılık fikrine sıcak bakıyor. 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine de sıcak yaklaştığı öğrenildi.

YENİ FORMÜL MASADA

Sarı-Kırmızılılar şimdi Atalanta'yı bu transfere ikna etmeye çalışacak. Galatasaray, Pasalic konusunda da satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya koydu. Serie A temsilcisinin bu teklife vereceği cevap, transfer sürecinde belirleyici rol oynayacak. Eğer görüşmeler pazarlığa açılırsa, Galatasaray da kesenin ağzını açacak. Ancak Lazio cephesinde olduğu gibi katı bir tutum sergilenirse, Sarı-Kırmızılılar listedeki diğer alternatiflere yönelecek. 28 yaşındaki Pasalic, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol 3 asist kaydetti. (Fanatik)