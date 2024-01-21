Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İlhan Palut: Çok ekstrem bir gol yedik ve mağlup olduk
Giriş Tarihi: 21.1.2024 09:58

İlhan Palut: Çok ekstrem bir gol yedik ve mağlup olduk

AA
İlhan Palut: Çok ekstrem bir gol yedik ve mağlup olduk

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Maalesef maçın sonlarına doğru çok ekstrem bir gol yedik ve mağlup olduk" dedi.

İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için önemli maç olduğunu söyledi. Alanyaspor deplasmanına iyi bir sonuç için geldiklerini dile getiren Palut, "Maç öncesinde, pozitif futbol oynamaya çalışan iki takımın mücadelesi, seyir zevki yüksek bir maç ortaya çıkabilir demiştim. İlk yarı dengeli geçti. Belki bizim tarafımıza daha yakın bir oyun vardı. Bu dengeli durumu tercih ettik, ancak top rakipteyken savunmamızı daha agresif, dikkatli ve güçlü yapmalıydık. Bu bizim eksiğimizdi" dedi.

Karşılaşmada öne geçtikten sonra rakip takımın baskısını artırdığını ve beraberlik golünü bulduğunu anlatan Palut, şöyle konuştu:

"1-1'den sonra oyunu dengeledik, ancak maalesef maçın sonlarına doğru çok ekstrem bir gol yedik ve mağlup olduk. Genel anlamda takımın hücum performansından memnunum, ancak top bizdeyken performansımızı geliştirmeliyiz. Top rakipteyken beklentimiz çok daha agresif ve güçlü savunma yapabilen bir takım. Bu konu üzerine eğilip, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Alanyaspor'u tebrik ediyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Dışişleri Bakanı Fidan Hamas lideri Heniyye ile görüştü: 4 önemli başlık ele alındı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'nın makus talihi değişecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tel Aviv sokakları karıştı! Netanyahu'ya büyük şok: Halk istifasını istiyor
CHP’de KK darbesi
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Kim demiş ‘İstikbal göklerdedir’ diye?
Osmanlı’yı en çok uğraştıran bölge Yemen olmuştu
İran’ın Pakistan saçmalığı
ARKADAŞINA GÖNDER
İlhan Palut: Çok ekstrem bir gol yedik ve mağlup olduk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA