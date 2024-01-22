Altay Bayındır’a kötü haber! Eski yıldız oyuncudan flaş sözler...

Brown, MUTV'ye yaptığı açıklamada "Tom daha önce bu takımda oynadı. Açıkçası çok da tecrübeli. Maçlardan önce ısınma sırasında onu izliyorum. Herkes onun oynamayacağını düşünüyor ancak daha önce oynadığında iyi işler çıkarmıştı. Tom'un oynayacağını hissediyorum" dedi.