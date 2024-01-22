Beşiktaş’ın Carvalho için yaptığı pazarlık belli oldu!

Beşiktaş'ın ön libero listesinde yer alan William Carvalho için kulübü Real Betis ile görüşmeler hız kazandı. Yeni teknik direktör Fernando Santos'un isteği doğrultusunda girişimlerde bulunulan, 3 milyon Euro yıllık ücret kazanan Portekizli oyuncu için Betis'ten, "Maaşını karşılarsanız bırakırız" yanıtını aldı.
31 yaşındaki futbolcu, vatandaşı Santos ile çalışmaya sıcak bakıyor ancak 3 milyon Euro maaş vermek istemeyen Beşiktaş, İspanyol ekibiyle yıllık ücretini bölüşmenin yollarını arıyor. Carvalho dışında listede bulunan 35 yaşındaki Nemanja Matic için kulübü Rennes'in 5 milyon Euro bonservis talebi sonrası görüşmeler durdu.