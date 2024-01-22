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Giriş Tarihi: 22.1.2024 11:02

Beşiktaş'ın Carvalho için yaptığı pazarlık belli oldu!

Beşiktaş’ın Carvalho için yaptığı pazarlık belli oldu!

Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos’un istediği oyuncu için ilk teması kurdu. Real Betis'le yapılan pazarlık sürecinde İspanyol kulübünün "maaşını karşılayın Carvalho’yu alın" dediği belirtildi. Vatandaşının çalıştırdığı takıma imza atmaya sıcak olan Portekzili ön libero, Real Betis’te yıllık 3 milyon Euro kazanıyor.

Beşiktaş'ın ön libero listesinde yer alan William Carvalho için kulübü Real Betis ile görüşmeler hız kazandı. Yeni teknik direktör Fernando Santos'un isteği doğrultusunda girişimlerde bulunulan, 3 milyon Euro yıllık ücret kazanan Portekizli oyuncu için Betis'ten, "Maaşını karşılarsanız bırakırız" yanıtını aldı.

31 yaşındaki futbolcu, vatandaşı Santos ile çalışmaya sıcak bakıyor ancak 3 milyon Euro maaş vermek istemeyen Beşiktaş, İspanyol ekibiyle yıllık ücretini bölüşmenin yollarını arıyor. Carvalho dışında listede bulunan 35 yaşındaki Nemanja Matic için kulübü Rennes'in 5 milyon Euro bonservis talebi sonrası görüşmeler durdu.

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Beşiktaş'ın Carvalho için yaptığı pazarlık belli oldu!
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