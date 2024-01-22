Beşiktaş’ın Carvalho için yaptığı pazarlık belli oldu!

31 yaşındaki futbolcu, vatandaşı Santos ile çalışmaya sıcak bakıyor ancak 3 milyon Euro maaş vermek istemeyen Beşiktaş, İspanyol ekibiyle yıllık ücretini bölüşmenin yollarını arıyor. Carvalho dışında listede bulunan 35 yaşındaki Nemanja Matic için kulübü Rennes'in 5 milyon Euro bonservis talebi sonrası görüşmeler durdu.