La Liga’da Girona zirveyi bırakmıyor! Dovbyk’ten inanılmaz hat-trick

Dovbyk, 20'si La Liga, 2'si Kral Kupası ve 2'si Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere toplamda 24 maçta forma giyerken, 15 gol, 7 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki futbolcu, ligde oynadıkları son Sevilla mücadelesinin 13, 15 ve 19. dakikalarında attığı gollerle birlikte kendisi adına sezonun ilk hat-trick'ine de imza attı.