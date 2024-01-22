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Giriş Tarihi: 22.1.2024 12:35

La Liga’da Girona zirveyi bırakmıyor! Dovbyk'ten inanılmaz hat-trick

İHA
La Liga’da Girona zirveyi bırakmıyor! Dovbyk’ten inanılmaz hat-trick

Girona, İspanya La Liga'ya damgasını vurmaya devam ediyor. Ligde 21 hafta sonunda 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 52 puan toplayan Girona, Real Madrid’in önünde maç fazlasıyla zirvede yer alıyor.

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Girona, konuk ettiği Sevilla'yı 5-1'lik skorla mağlup etti. Girona, 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak maç eksiği bulunan Real Madrid'in 1 puan önünde 52 puanla zirvede yer alıyor.

Bu sezon gösterdikleri performansla dikkatleri üçerine çekmeyi başaran Teknik Direktör Michel'in öğrencileri, 1 maç eksiği bulunan Barcelona'nın 8, 2 maç eksiği olan Atletico Madrid'in 14 puan önünde yer alıyor.



ARTEM DOVBYK 5 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI

Sezon başında takıma katılan Ukraynalı santrfor Artem Dovbyk, Girona'da ilk senesinde kariyer sezonunu geçiyor. Dovbyk, dünkü maçta 13, 15 ve 19. dakikalarda attığı 3 golle 5 dakikada hat-trick yaptı.

Dovbyk, 20'si La Liga, 2'si Kral Kupası ve 2'si Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere toplamda 24 maçta forma giyerken, 15 gol, 7 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki futbolcu, ligde oynadıkları son Sevilla mücadelesinin 13, 15 ve 19. dakikalarında attığı gollerle birlikte kendisi adına sezonun ilk hat-trick'ine de imza attı.

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La Liga’da Girona zirveyi bırakmıyor! Dovbyk'ten inanılmaz hat-trick
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