Oktay Dalkıran: Güzel bir müsabaka olmasını temenni ediyorum

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kurada Konyaspor, Sivasspor ile eşleşti. Yeşil-beyazlılar, rakibi ile deplasmanda karşılaşacak.

Kura sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor As Başkanı Oktay Dalkıran, "Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalmış tüm takımları ve bu turda deplasmanda karşılaşacağımız rakibimiz Sivasspor'a başarılar diliyorum. Güzel bir müsabaka olmasını temenni ediyorum. Konyaspor olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçlerde desteğini ve katkısını bizden esirgemeyen başta taraftarımız olmak üzere tüm Konya halkına teşekkür ediyoruz. Bizlerin daima desteklediklerinin bilincinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Önümüzdeki maçlara yoğun bir şekilde hazırlanacağız. Türkiye Kupası'nda da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Önümüzdeki hafta Süper Lig'de oynayacağımız Gaziantep FK maçımızdan galip ayrılarak ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz. Kupada mücadele edecek tüm ekiplere şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.