Paul Bernardoni: Konyaspor’da 2 ay boyunca para alamadım, eşimin vize sorununu çözemediler

"EV KİRAMI ÖDEMEDİLER"

Ev kiramı ödemesi gereken kulüptü ama bunu hiç yapmadılar. Bana Fransızca tercüman sözü verdiler ama tercüman da ortada yoktu. Konya'da oynamış arkadaşlara onlarca mesaj gönderdim. Ne oldu biliyor musunuz? Gitmememi söyleyen bir kişi dışında diğer tüm oyuncular bana şunu söyledi, 'En kötü ihtimalle 1-2 ay geç alırsın ama sonunda tüm paranı alırsın' dediler, ben de çoğunluğu dinledim. Birkaç hafta sonra yalanları duyanın sadece ben olmadığımı anladım. Örneğin, takım arkadaşlarıma çocukları için harika okullar olduğunu söylemişler ve bu şekilde imza attırmışlar. Bu da yalandı."