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Giriş Tarihi: 22.1.2024 15:28

Rapid Wien - Slovacko maçında bahis iddiası!

Rapid Wien - Slovacko maçında bahis iddiası!

18 Ocak'ta Antalya Belek'te oynanan hazırlık maçında Rapid Wien ile Slovacko karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma için bahis iddialar gündeme geldi.

Avusturya takımlarından Rapid Wien ile Çek takımı Slovacko arasında 18 Ocak 2024'te Antalya Belek'te oynanan hazırlık karşılaşmasında şike yapıldığı yönünde bir iddia ortaya atıldı.

Avusturya'dan Kronen Zeitung'un haberine göre; Rapid Wien, Slovacko'yu 2-1 mağlup ettiği maçta 3 kez penaltı düdüğü çaldı.

2.6 MİLYON TL'LİK YASA DIŞI BAHİS

İki takımın da bahis mafyasının kurbanı olduğuna dair iddialar gündeme getirildi. Haberde yer alan detaylara göre, ikiden fazla gol atılacağına dair 80 bin euro (Yaklaşık 2.64 milyon TL) bahis yapıldığı belirtildi.

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Rapid Wien - Slovacko maçında bahis iddiası!
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