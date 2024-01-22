Rapid Wien - Slovacko maçında bahis iddiası!

Avusturya takımlarından Rapid Wien ile Çek takımı Slovacko arasında 18 Ocak 2024'te Antalya Belek'te oynanan hazırlık karşılaşmasında şike yapıldığı yönünde bir iddia ortaya atıldı.Avusturya'dan Kronen Zeitung'un haberine göre; Rapid Wien, Slovacko'yu 2-1 mağlup ettiği maçta 3 kez penaltı düdüğü çaldı.İki takımın da bahis mafyasının kurbanı olduğuna dair iddialar gündeme getirildi. Haberde yer alan detaylara göre, ikiden fazla gol atılacağına dair 80 bin euro (Yaklaşık 2.64 milyon TL) bahis yapıldığı belirtildi.