Trendyol Süper Lig’de günün diğer maçları

YENİ teknik direktörü Fahrudin Omerovic ile ligde ilk karşılaşmasına çıkan TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken43. dakikada ev sahibi Konya, 1.96 boyundakiöne geçerken Antalyaspor daile cevap verdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç eşitlikle bitti. Konya, yeni hocası yönetiminde ligde siftah yapamadı. Antalyaspor da Sergen Yalçın idaresinde 4'üncü müsabakasında da (1G-3B) yenilmezken, galibiyet hasreti 2 mücadeleye çıktı.Lig'de Sivasspor ile Gaziantep FK 2-2 berabere kalırken karşılaşmaya iki takımın futbolcuları ve teknik direktörlerinin gerginliği damga vurdu. Hakemin son düdüğü çalmasıyla birlikteileSaha ortasında birbirlerinin üstüne yürüyen ikiliyi, emniyet güçleri ayırdı. Ardından takımlar polis eşliğinde soyunma odasına gitti. Karşılaşmada Sivas;ile 8 ve 15'te (ikisi de penaltıdan) iki farklı öne geçti. Ancak Gaziantep önce 29. dakikadaile ardından 41'de'nin füzesiyle maça dengeyi getirdi: 2-2. Sivas da son anlarda yüklense de kaleci Nita'yı geçemeyince maç 2-2 sona erdi.