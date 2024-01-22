Trendyol Süper Lig’de günün diğer maçları

Konyaspor gülmeyi unuttu
YENİ teknik direktörü Fahrudin Omerovic ile ligde ilk karşılaşmasına çıkan TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken kazanamama serisi 4maça yükseldi. 43. dakikada ev sahibi Konya, 1.96 boyundaki StevenN'Zonzi'nin kafa golüyle öne geçerken Antalyaspor da Adam Buksa ile cevap verdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç eşitlikle bitti. Konya, yeni hocası yönetiminde ligde siftah yapamadı. Antalyaspor da Sergen Yalçın idaresinde 4'üncü müsabakasında da (1G-3B) yenilmezken, galibiyet hasreti 2 mücadeleye çıktı.Sumudica'nın her maçı olay!
Konyaspor gülmeyi unuttu
SÜPER Lig'de Sivasspor ile Gaziantep FK 2-2 berabere kalırken karşılaşmaya iki takımın futbolcuları ve teknik direktörlerinin gerginliği damga vurdu. Hakemin son düdüğü çalmasıyla birlikte Gaziantep'in olaylı hocası Marius Sumudica ile Sivaspor çalıştırıcısı Bülent Uygun arasındasinirler gerildi. Saha ortasında birbirlerinin üstüne yürüyen ikiliyi, emniyet güçleri ayırdı. Ardından takımlar polis eşliğinde soyunma odasına gitti. Karşılaşmada Sivas; Rey Manaj ile 8 ve 15'te (ikisi de penaltıdan) iki farklı öne geçti. Ancak Gaziantep önce 29. dakikada Draguş ile ardından 41'de Djilobodji'nin füzesiyle maça dengeyi getirdi: 2-2. Sivas da son anlarda yüklense de kaleci Nita'yı geçemeyince maç 2-2 sona erdi.