Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapılıyor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor. Saat 14.00'te başlayan ve A Spor'dan naklen yayınlanan.kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

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Son 16 turu, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve yine tüm karşılaşmalar naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka tarihleri TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

İŞTE SON 16'DAKİ TAKIMLAR

SERİ BAŞLARI: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Ankaragücü

SERİ BAŞI OLMAYANLAR: Antalyaspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Sivasspor, Gençlerbirliği, Hatayspor, Bandırma, 24 Erzincanspor