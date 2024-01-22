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Giriş Tarihi: 22.1.2024 13:58 Son Güncelleme: 22.1.2024 14:04

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapılıyor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu kura çekimi yapılıyor CANLI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor. Saat 14.00'te başlayan kura çekimi A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor. Saat 14.00'te başlayan ve A Spor'dan naklen yayınlanan.kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

ASpor CANLI YAYIN



Son 16 turu, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve yine tüm karşılaşmalar naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka tarihleri TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

İŞTE SON 16'DAKİ TAKIMLAR

SERİ BAŞLARI: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Ankaragücü
SERİ BAŞI OLMAYANLAR: Antalyaspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Sivasspor, Gençlerbirliği, Hatayspor, Bandırma, 24 Erzincanspor

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapılıyor (CANLI)
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