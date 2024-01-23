Arturo Vidal, 17 yıl sonra Colo Colo’ya geri döndü

Kariyerinde Juventus, Barcelona, Bayern Münih ve Inter gibi dünya devleri bulunan Arturo Vidal, altyapısında yetiştiği kulüp Colo Colo'ya geri döndü.

Colo Colo sosyal medya hesabından transfere ilişkin paylaşımında, "Şili tarihinin en çok kazanan futbolcusunu, muhteşem Arturo Erasmo Vidal Pardo'yu selamlıyoruz! Tekrar buluştuk Kral" ifadelerini kullandı.

Arturo Vidal'in kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga, 1 Libartadores şampiyonluğu bulunurken 2015 ve 2016 yıllarında da Copa America'yı iki kez kazandı.