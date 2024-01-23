Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arturo Vidal, 17 yıl sonra Colo Colo'ya geri döndü
Giriş Tarihi: 23.1.2024 16:24

Arturo Vidal, 17 yıl sonra Colo Colo'ya geri döndü

Arturo Vidal, 17 yıl sonra Colo Colo’ya geri döndü

Kariyerinin son demlerine gelen Arturo Vidal, 17 yıl sonra futbola başladığı Şili'nin Colo Colo takımına transfer oldu.

Kariyerinde Juventus, Barcelona, Bayern Münih ve Inter gibi dünya devleri bulunan Arturo Vidal, altyapısında yetiştiği kulüp Colo Colo'ya geri döndü.

Colo Colo sosyal medya hesabından transfere ilişkin paylaşımında, "Şili tarihinin en çok kazanan futbolcusunu, muhteşem Arturo Erasmo Vidal Pardo'yu selamlıyoruz! Tekrar buluştuk Kral" ifadelerini kullandı.

Arturo Vidal'in kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga, 1 Libartadores şampiyonluğu bulunurken 2015 ve 2016 yıllarında da Copa America'yı iki kez kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Peş peşe açıklamalar geliyor! İşgalci İsrail, Gazze'de en ağır kaybını yaşadı: 21 asker öldü
Bahçeli'den yerel seçim mesajı: İstanbul muradına erecek Ankara’da altı ok değil ‘Altınok’ damga vuracak
SON DAKİA | Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7,1 büyüklüğünde deprem
Almanya plakalı ilk Togg yollarda
CHP'de parti içi çatışma büyüyor! Yerel seçim için hazırlanan yeni senaryo...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İsrail'den Gazze'de 2 aylık insani ara önerisi: Hamas reddetti
Ekşi Sözlük’teki İBB'nin trol hesap ağı deşifre oldu! İBB’li yetkililer adeta kabul etti
Bu nasıl kafa?
CHP’de rant kavgası! İşte aday kaosunun perde arkası… Seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç
ARKADAŞINA GÖNDER
Arturo Vidal, 17 yıl sonra Colo Colo'ya geri döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA