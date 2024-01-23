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Giriş Tarihi: 23.1.2024 11:02

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cedric Soares'te sona doğru

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cedric Soares’te sona doğru

Sağ bek rotasyonuna takviye yapmak için harekete geçen Beşiktaş, Cedric Soares transferini bitirmek için gün sayıyor.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş'ta devre arası transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Fernando Santos'un ilgisi olduğu bilinen vatandaşı Cedric Soares'in transferinde sona gelindiği iddia edildi. Daily Mail, 32 yaşındaki sağ bekin artık Arsenal için bir alternatif olmadığını ve ayrılmasına izin verilmesinin yakında gerçekleşebileceğini yazdı. Fabrizio Romano ise, "Arsenal'in gidişatıyla ilgili yakın zamanda bir şey yok ancak hafta içinde Soares için bir miktar hareket bekleniyor." şeklinde görüş paylaştı

"DAHA FAZLA MOTİVASYONA SAHİP"
Ada basınından Daily Cannon da transfere ilişkin şunları yazdı:

"Anlaşmayı takip eden kaynaklar, imzanın yakın olduğunu öne sürüyor. Cedric'in şimdilik kiralık olarak hareket etmesi ve sezon sonunda bedava transfer yapması mümkün. Cedric, sözleşmesinin son altı ayında olduğu için yabancı bir kulüple yaz transferi için ön sözleşme imzalamakta özgür ancak Beşiktaş, mevcut sağ beki Valentin Rosier'i satın alma opsiyonuyla birlikte OGC Nice'e kiralamayı kabul ettikten sonra Ocak hamlesini tamamlamak için daha fazla motivasyona sahip olabilir."

Bu sezon Premier Lig'de hiç süre alamayan Portekizli sağ bek oyuncusu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 62; EFL Cup'ta 3 ve EFL Trophy'de 69 dakika olmak üzere toplamda 134 dakika sahada kaldı.

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Cedric Soares'te sona doğru
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